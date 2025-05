Botafogo-SP empata no final com a Ferroviária e pode terminar rodada entre os piores da Série B

A Ferroviária perdeu a chance de voltar a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de ficar na frente no placar até os 40 minutos do segundo tempo, acabou empatando com o Botafogo-SP, por 1 a 1, em um duelo paulista, que abriu a 10ª rodada na noite desta quinta-feira, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Netinho fez o gol para os donos da casa, enquanto Leandro Maciel deixou tudo igual.

Com a igualdade, a Ferroviária chegou ao quarto jogo sem vitória e aparece na 13ª colocação com 12 pontos. O Botafogo-SP vem logo abaixo, em 15º com nove e corre o risco de terminar a rodada no Z-4 - zona de descenso - dependendo dos demais resultados.

Em casa, a Ferroviária não demorou para abrir o placar. Logo aos dez minutos, Carlão trombou no alto com o goleiro Victor Souza e o árbitro marcou pênalti. Netinho foi para a cobrança e marcou um bonito gol, mandando no ângulo esquerdo. O goleiro até foi no canto certo, mas não conseguiu chegar na bola.

O Botafogo-SP conseguiu equilibrar as ações aos poucos e balançou as redes aos 40 com Jonathan Cafú, mas como estava em posição irregular, o árbitro invalidou o lance. O mesmo aconteceu minutos depois, agora pelos lados da Ferroviária, quando Carlão chegou a marcar de calcanhar depois de um cruzamento rasteiro na área, mas também estava impedido.

Na volta do intervalo, o Botafogo-SP foi para cima em busca do empate e teve mais um gol anulado aos seis minutos, agora com Alexandre Jesus por falta no goleiro rival. A Ferroviária voltou a assustar aos 20 quando, Carlão fez o pivô e Juninho recebeu livre de marcação, mas mandou para fora.

Depois de muito tentar, o Botafogo-SP chegou ao empate quase no apagar das luzes. Aos 40 minutos, Leandro Maciel recebeu no meio da área, girou em cima da marcação e chutou no ângulo para marcar um golaço. A partir daí, não deu tempo para mais nada e o duelo terminou mesmo empatado por 1 a 1.

Agora os dois times voltam a campo no dia 7 para a disputa da 11ª rodada da Série B. Às 16h, a Ferroviária encara o América-MG, fora de casa, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Mais tarde, às 18h30, o Botafogo-SP recebe o Coritiba, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 1 X 1 BOTAFOGO-SP

FERROVIÁRIA - Dênis Júnior; Lucas Rodrigues (Kevin), Maycon, Ronaldo Alves e Eric Melo; Ricardinho, Netinho (Tárik), Albano (Thayllon), Juninho (Victor Barreto) e Thiago Lopes; Carlão (Quirino). Técnico: Vinícius Bergantin.

BOTAFOGO-SP - Victor Souza; Jeferson (Wallison), Ericson, Rafael Milhorim e Gabriel Risso; Gabriel Bispo (Sabit), Leandro Maciel e Alejo Dramisino (Carrillo); Matheus Régis (Robinho), Jonathan Cafu (William Lins) e Alexandre Jesus. Técnico: Allan Aal.

GOLS - Netinho, aos 10 minutos, do primeiro tempo e Leandro Maciel, aos 40, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Juninho e Lucas Rodrigues (Ferroviária) e Gabriel Bispo e Matheus Régis (Botafogo-SP).

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA - R$ 17.300,00.

PÚBLICO - 1.170 torcedores.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (SP).