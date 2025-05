Botafogo ou Fla? Colunistas divergem sobre ameaça do pote 2 na Libertadores

Qual brasileiro do pote 2 do sorteio das oitavas da Libertadores é o adversário a ser temido? Alicia Klein e Milly Lacombe debateram o tema no UOL News.

As partidas das oitavas serão definidas por sorteio, marcado para segunda-feira (2), a partir das 12h (de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

O pote 1 conta com Estudiantes (ARG), River Plate (ARG), LDU (EQU), São Paulo, Inter, Palmeiras, Racing (ARG) e Vélez Sarsfield (ARG). Já o pote 2 tem Botafogo, Universitario (PER), Flamengo, Libertad (PAR), Atlético Nacional (COL), Cerro Porteño (PAR), Fortaleza e Peñarol (URU).

O sorteio das oitavas pode resultar em até três jogos 100% brasileiros — são nove combinações possíveis, incluindo Palmeiras x Flamengo e São Paulo x Botafogo.

Alicia: Fla e Botafogo podem voltar diferentes no 2º semestre

Flamengo e Botafogo, obviamente, chegam muito fortes, embora não tenham feito boas campanhas na Libertadores. [...] Tem um fator que é a pausa para o Super Mundial junto com a janela de transferências, então esses times podem voltar muito diferentes para o segundo semestre. Quem se classificou aos trancos e barrancos pode se recompor. [...] Quem está no pote 1 já está fazendo mandinga para evitar Botafogo e Flamengo nas oitavas de final.

Alicia Klein

Milly: É pior pegar Botafogo que Flamengo

Apesar de estar no pote 2, o Botafogo está em um crescendo, ao contrário do Flamengo, que fez uma primeira fase muito ruim: derrapou, engasgou, não foi bem. Então, a essa altura, seria pior pegar o Botafogo do que o Flamengo.

Milly Lacombe

