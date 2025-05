Bobadilla remarca depoimento sobre xenofobia para depois da data Fifa

Do UOL, em São Paulo (SP)

O advogado de Damián Bobadilla remarcou o depoimento do jogador para o dia 11, depois da data Fifa.

O que aconteceu

Bobadilla era esperado na Drade (Delegacia de repressão aos delitos de intolerância esportiva) nesta sexta-feira, mas quem compareceu foi seu advogado. Bruno Magosso, profissional designado pelo São Paulo, adiou o depoimento para o dia 11.

O advogado alegou que Bobadilla tinha viagem hoje com o restante da delegação do São Paulo. O Tricolor já viajou para Salvador, onde enfrenta o Bahia neste sábado.

Logo depois, o jogador se apresenta à seleção paraguaia para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo. O Paraguai recebe o Uruguai no dia 5 e joga contra a seleção brasileira no dia 10, justamente em São Paulo, na Neo Química Arena.

Segundo o delegado Rodrigo Correa, responsável pelo caso, a Drade aguarda o depoimento de Bobadilla para poder prosseguir com as investigações. A polícia já ouviu testemunhas, agora busca imagens e irá confrontar as versões.