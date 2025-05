Bia Haddad comemora aniversário com vitória nas duplas em Roland Garros

Bia Haddad avançou mais uma fase na chave de duplas do torneio de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada de tênis. Nesta sexta-feira, a brasileira e a alemã Laura Siegemund chegaram às oitavas do Aberto da França.

Na segunda rodada do evento, Bia e Siegemund derrotaram as japonesas Shuko Aoyama e Moyuka Uchijima em dois sets, com parciais de 6/2 e 6/4.

O triunfo veio como um presente de aniversário para Bia Haddad. Nesta sexta-feira, ela completa 29 anos.

Próximas rivais

As próximas adversárias da dupla estão indefinidas: vão sair do duelo entre as italianas Jasmine Paolini e Sara Errani, uma das favoritas ao título, contra a neozelandesa Lulu Sun e a chinesa Yue Yuan.

Para Bia Haddad, a disputa de duplas serve como uma grande motivação em Roland Garros. Na chave de simples, a brasileira acabou derrotada logo na estreia.