Bahia x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileiro

Neste sábado, em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 18h30 (de Brasília).

Na última terça-feira, o Tricolor venceu o Talleres por 2 a 1, no Morumbis, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com o resultado, o São Paulo, que entrou em campo já classificado para as oitavas de final, confirmou a primeira colocação do Grupo D e também garantiu a segunda melhor campanha geral do torneio, atrás somente do Palmeiras.

Já pela última rodada do Brasileirão, o São Paulo foi derrotado pelo Mirassol por 2 a 0, também no Morumbis, pela décima rodada. Os gols do time do interior paulista foram marcados por Gabriel e Reinaldo, ex-Tricolor, de pênalti. Após o apito final, vaias foram proferidas nas arquibancadas, o que tem se tornado rotina para a equipe de Luis Zubeldía na competição.

A partida se tratava de um confronto direto pela parte de cima da tabela. O São Paulo começou a rodada em 11º lugar, logo à frente do Mirassol, em 12º. Com o resultado, o time permaneceu com 12 somados, na 13ª colocação, apenas três pontos à frente do Vitória (17º), primeiro clube da zona do rebaixamento.

Para o duelo, Cuberas, que substitui o suspenso Zubeldía, contará com o retorno de Cédric e Lucca. Entretanto, não terá à disposição Alisson e André Silva, ambos suspensos, além de Ruan, Lucas Moura, Luiz Gustavo, Calleri, Ferreira, Igor Vinícius, Marcos Antônio e Oscar se encontram no departamento médico. Desta forma, jovens atletas, dentre eles o próprio Ryan Francisco, devem ganhar oportunidades.

Do outro lado, porém, estará o Bahia, equipe comandada por Rogério Ceni, um dos maiores, se não o maior, ídolo do São Paulo. Nesta semana, o Esquadrão de Aço foi eliminado da Libertadores ao ser derrotado pelo Internacional e certamente tentará se redimir com a torcida vencendo o Tricolor paulista e ampliando o retrospecto negativo do rival quando joga sem a presença de seu treinador. Ceni terá os desfalques de Kanu, Erick e Rezende, todos em processo de recuperação após lesões.

Preparação concluída para o nosso duelo em Salvador! ? Bahia

?? Arena Fonte Nova

?? 31/05 (sábado)

? 18h30#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/WnrgNSUc0r ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 30, 2025

FICHA TÉCNICA



BAHIA X SÃO PAULO

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador, BA



Data: 31 de maio de 2025, sábado



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco



Assistentes: Tiago Augusto Diel e Jorge Eduardo Bernardi



VAR: Rafael Traci

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo, Luciano Juba; Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Cauly; Luciano Rodríguez, Erick Pulga



Técnico: Rogério Ceni

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi (Cédric), Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia, Bobadilla e Alves; Lucas Ferreira, Luciano e Ryan Francisco (Lucca)



Técnico: Maxi Cuberas