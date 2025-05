Aspinall tira onda com Jon Jones em paródias nas redes sociais; veja

A rivalidade entre Tom Aspinall e Jon Jones segue ganhando capítulos fora do octógono. Embora o aguardado confronto entre os dois pesos-pesados do UFC permaneça apenas no campo das especulações, o britânico não perdeu a chance de provocar o campeão linear com uma dose de bom humor nas redes sociais.

Em um vídeo publicado na última quinta-feira (29), no 'Instagram', Aspinall aparece ao lado do faixa-preta de jiu-jitsu Craig Jones em uma cena que parodia a recente viagem de Jon à Tailândia. A brincadeira faz referência a um vídeo viral em que o norte-americano surge na garupa de uma moto, segurando os cabelos do condutor. Na versão satírica, Craig tenta imitar a cena, mas é interrompido por Tom, que diz: "Sai de cima de mim", recebendo como resposta: "Desculpa, é coisa de Jones" (clique aqui ou veja abaixo).

A publicação não passou despercebida. O campeão dos pesados respondeu nos comentários com um enigmático "Rent free" - expressão usada para sugerir que alguém está obcecado por outra pessoa -, acompanhado de emojis tropicais - uma resposta sutil, mas que indica incômodo ou, no mínimo, atenção ao conteúdo postado pelo rival.

Aspinall ainda emendou com outro vídeo, desta vez no 'TikTok', simulando uma situação em que Jon Jones supostamente fugiria de uma encarada. Com legendas bem-humoradas, a montagem sugere que o norte-americano estaria evitando um confronto direto com o atual detentor do título interino (clique aqui ou veja abaixo).

Ironia ou descontração?

Apesar do tom leve, o conteúdo evidencia a crescente tensão entre os dois principais nomes da divisão. Desde que conquistou o cinturão ao finalizar Ciryl Gane e o defendeu diante de Stipe Miocic, 'Bones' ainda não enfrentou o campeão provisório - tampouco demonstrou interesse público em fazê-lo. Do outro lado, Aspinall, que nocauteou Sergei Pavlovich para conquistar o título interino e o defendeu contra Curtis Blaydes, segue à espera de uma luta de unificação que, por enquanto, parece distante.

