Após classificação direta, Cienciano provoca Atlético-MG nas redes sociais

O torcedor do Galo não acordou feliz nesta sexta-feira. Na noite anterior, .o Atlético-MG empatou em 1 a 1 com o Cienciano-PER, na Arena MRV, deixando escapar a vaga direta para as oitavas de final da Copa Sul-Americana A equipe peruana, que se classificou em primeiro e de forma invicta na chave, provocou os mineiros nas redes sociais.

Durante sua estadia em Belo Horizonte, o Cienciano foi colocado para treinar em campo de futebol society para futebol de sete. Após o empate histórico na casa do Galo, o fato não foi esquecido pelos visitantes.

"Nos colocaram num campo sintético de futebol 7... e fomos para as Oitavas de Final da Copa Sul-Americana como líderes. Valeu, Galo kkkkkk", publicou o Cienciano.

Além disso, a equipe peruana postou uma arte onde um burro, mascote do Cienciano, corria atrás de um Galo depenado, fazendo alusão ao Atlético-MG.

Complicação na Sul-Americana

Com o empate, o Galo se classificou na segunda posição do Grupo H, com nove pontos. Nos playoffs da Sul-Americana, a equipe de Cuca enfrentará o Atlético Bucaramanga-COL, que ficou na terceira posição do Grupo E da Copa Libertadores.

Agora, o Atlético-MG foca no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Galo visitará o Ceará, às 18h30 (de Brasília), pela 11ª rodada da competição.