Alcaraz vence Dzumhur e avança às oitavas de Roland Garros

O espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, bateu o bósnio Damir Dzumhur (69° no ranking da ATP) por 3 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/3, 4/6 e 6/4, nesta sexta-feira, pela terceira fase de Roland Garros, na quadra Philippe-Chatrier, em Paris, na França.

Com o resultado, Alcaraz avançou às oitavas de final do torneio. O espanhol enfrentará o americano Ben Shelton, número 13 do mundo. O duelo acontece neste domingo, ainda sem horário definido.

Alcaraz busca seu bicampeonato em Roland Garros. O espanhol venceu em 2024, quando bateu o alemão Alexander Zverev na final. Ben Shelton, por sua vez, vai atrás de seu primeiro título de Grand Slam na carreira. Neste ano, o americano chegou às semifinais do Aberto da Austrália.

O jogo

O começo de partida foi amplamente dominado por Carlos Alcaraz, que quebrou dois serviços de Dzumhur e fechou o primeiro set em 27 minutos, com o placar de 6/1.

Apesar de Dzumhur equilibrar o duelo no segundo set, não foi páreo para Alcaraz. O espanhol saiu na frente e venceu por 6/3.

Perdendo por 2 a 0, Dzumhur adotou uma postura mais agressiva para forçar a continuidade da partida. Em mais de uma hora de set, o bósnio conseguiu bater Alcaraz por 6/4.

Dzumhur manteve a postura agressiva e começou vencendo o quarto set por 3/1. No entanto, Alcaraz reagiu, quebrou três serviços consecutivos, virou o placar e fechou o jogo em 6/4.