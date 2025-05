Alcaraz perde controle de jogo, mas reage e vai às oitavas em Roland Garros

Grande favorito a defender seu título em Roland Garros, Carlos Alcaraz voltou a vencer no torneio parisiense, mas não sem sofrer diante do veterano bósnio Damir Dzumhur, de 33 anos, atual #69 do ranking. Depois de abrir 2 sets a 0 com certa tranquilidade, o espanhol passou a errar mais, e viu o adversário crescer na partida. Dzumhur alongou o jogo e chegou a ter uma quebra de vantagem no quarto set. No fim, porém, Alcaraz reagiu a tempo de evitar um quinto set e saiu da Quadra Philippe Chatrier com um triunfo por por 6/1, 6/3, 4/6 e 6/4 que marcou seu lugar nas oitavas de final.

O atual vice-líder do ranking agora soma 30 vitórias e apenas duas derrotas no saibro desde maio do ano passado. No complexo de Roland Garros, são 15 vitórias e só um revés no período (na final olímpica, diante de Novak Djokovic). Seu próximo oponente este ano será o americano Ben Shelton (#13), que jogou bem nesta sexta e fez 6/3, 6/3 e 6/4 em cima do qualifier italiano Matteo Gigante (#167), que eliminou o ex-top 10 Stefanos Tsitsipas na rodada anterior.

Dois sets dominados

Com apenas 1,75m de altura - pouco para os padrões atuais do tênis - Dzumhur não tem um saque dominante, capaz de lhe dar muitos pontos "de graça". Assim, encontrou problemas frequentemente quando precisava disputar trocas de bola mais longas do fundo de quadra. Assim, Alcaraz anotou duas quebras no primeiro set e fechou a parcial em 6/1.

Dzumhur melhorou no segundo set, mas voltou a ficar uma quebra atrás logo no terceiro game. No sexto, foi Alcaraz quem enfrentou um break point, mas se salvou atacando bem com sua direita. Foi a única chance do bósnio na parcial. O espanhol somou nova quebra e fechou o set em 6/3.

Susto e reação para evitar um quinto set

Com 33 anos, Dzumhur começou a dar sinais de desgaste físico no meio do terceiro set. Após o quinto game, recebeu atendimento médico. Quando voltou à quadra, ganhou três belíssimos pontos e confirmou seu serviço, deixando o placar em 3/3. E foi mais longe: com uma linda passada de direita, quebrou o saque de Alcaraz para fazer 4/3. Dzumhur ainda salvou três break points no oitavo game e mais três no décimo antes de ver Alcaraz errar uma curtinha e, com isso, fechar o set por 6/4.

O azarão começou o quarto set ainda jogando em altíssimo nível e, assim, quebrou Alcaraz e abriu 2/0. Dzumhur manteve sua vantagem até o sexto game, quando cometeu dois erros não forçados e viu o espanhol fazer uma passada que deixou o placar em 3/3. O jogo mudou, e o bósnio pagou caro quando errou um voleio fácil no oitavo game. Alcaraz teve outro break point e aproveitou, disparando uma paralela indefensável de esquerda. A quebra deixou o campeão com 5/3 de vantagem e, depois disso, era "só" sacar e fechar. Na prática, não foi tão simples assim. Dzumhur conquistou outra quebra e se manteve vivo.

Carlitos precisou elevar seu nível mais uma vez. Primeiro, com uma bela devolução. Depois, com uma direita indefensável. Por último, contou com uma esquerda de Dzumhur que foi para fora no match point.