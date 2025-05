Al-Hilal prepara oferta de mais de R$ 770 milhões para tirar Bruno Fernandes do Manchester United

Capitão e um dos maiores destaques do Manchester United, o meia português Bruno Fernandes está sendo especulado no Al-Hilal. É esperado que a equipe saudita faça uma oferta de 100 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 771,3 milhões). A informação é do jornal inglês Sky Sports.

Após a saída de Neymar, no começo de 2025, o Al-Hilal busca outra estrela para ser o principal jogador da equipe. Com uma grande oferta financeira, o clube saudita pretende convencer o meia português a deixar o Manchester United.

Além da oferta ao Manchester United, é esperado que o Al-Hilal faça uma proposta salarial de 250 mil libras esterlinas (cerca de R$ 1,9 milhões) por semana para Bruno Fernandes.

No Manchester United desde 2020, Bruno Fernandes se tornou um dos principais jogadores dos Red Devils. Em seus cinco anos na equipe, o meia português soma 290 jogos, 98 gols e 87 assistências. Além disso, foi peça fundamental nos títulos da Copa da Liga Inglesa, em 2023, e da Copa da Inglaterra, em 2024.

Ruben Amorim sobre permanência de Bruno Fernandes

O técnico Ruben Amorim se pronunciou nesta sexta-feira, em coletiva de imprensa, sobre a possível transferência. Ele acredita na permanência de Bruno Fernandes no Manchester United.

"Penso que ele quer ficar, tem dito não a muitas coisas. O clube pode encontrar outras formas de fazer dinheiro e o sentimento que tenho é que ele quer certamente continuar no Manchester United. Nunca se sabe", disse.