Vegetti tem média de gols expressiva pelo Vasco em 2025

Com o gol marcado na última terça-feira, na vitória do Vasco sobre o Melgar-PER por 3 a 0, o atacante argentino Pablo Vegetti se tornou o artilheiro do futebol brasileiro em 2025.

Vegetti marcou 18 vezes em 29 partidas nesta temporada, com uma média de 0,62. Além disso, o argentino também deu duas assistências em 2025, totalizando 20 participações em gols.

Os números de Vegetti são acompanhados de uma grande eficiência. Ele tem 71% de conversão em grandes chances e precisa de apenas 126 minutos para participar de um gol. As informações são do Sofascore.

? Pablo Vegetti é o artilheiro isolado do futebol brasileiro em 2025! ?????? ? 29 jogos

? 18 gols (!)

? 2 assistências

? 126 mins p/ participar de gol (!)

? 71% conversão de grandes chances (!)

? 65 finalizações (27 no gol)

? 92 duelos aéreos ganhos (!)

? Nota Sofascore... pic.twitter.com/PH3ThyH9aP ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 28, 2025

Desde 2023 no Vasco, Vegetti se estabeleceu como um dos principais goleadores do futebol brasileiro. O atacante soma 51 gols em seus 104 jogos pela equipe.

Fase do Vasco

Apesar de Vegetti viver grande fase, o Vasco passa por oscilações na temporada. O Gigante da Colina está na 15ª posição do Brasileirão, com apenas dez pontos. Nos mata-matas, a equipe de Fernando Diniz avançou às oitavas da Copa do Brasil e está na etapa pré-oitavas da Sul-Americana.

O Vasco volta a campo neste sábado, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Red Bull Bragantino, em São Januário, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.