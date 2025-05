Transmissão ao vivo de Racing x Fortaleza: veja onde assistir

Racing e Fortaleza se enfrentam hoje (29), às 21h30 (de Brasília), no El Cilindro, em Buenos Aires, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Fortaleza entra em campo precisando da vitória para garantir a classificação sem depender de outros resultados. Caso tropece diante do Racing, o Leão do Pici torcerá por um tropeço do Bucaramanga diante do Colo-Colo para seguir adiante na competição.

A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda soma duas vitórias, dois empates e uma derrota — justamente para o Racing. Na rodada anterior, ficou no 0 a 0 com o Bucaramanga, fora de casa.

Do outro lado, o já classificado Racing busca mais três pontos para subir na classificação geral da competição. Embalado, o time argentino vem de uma goleada por 4 a 0 sobre o Colo-Colo.

Racing x Fortaleza -- Copa Libertadores