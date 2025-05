Transmissão ao vivo de João Fonseca x Herbert em Roland Garros: veja onde assistir

João Fonseca volta a jogar nesta quinta-feira (29) contra o francês Pierre-Hugues Hebert, pela segunda rodada do Grand Slam. O jogo deve começar por volta das 10h30 e não será iniciado antes das 8h50.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela ESPN2 (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

A partida será a terceira do dia realizada na quadra 14 do complexo, que tem capacidade para 2 mil pessoas. Antes do jogo de Fonseca, o australiano Alex De Minaur enfrenta o cazaque Alexander Bublik e, depois, a tcheca Barbora Krejcikova joga contra a russa Veronika Kudermetova.

O brasileiro estreou em grande estilo em Roland Garros. Diante do polonês Hubert Hurkacz, 28º do mundo, ele mostrou personalidade e um tênis de alto nível, dominando a partida do início ao fim: 6-2, 6-4, 6-2.

Na próxima rodada, o desafio será contra o francês Pierre-Hugues Herbert, que venceu uma batalha de cinco sets contra o compatriota Benjamin Bonzi. Atualmente na 147ª posição do ranking, Herbert tem no currículo o 36º lugar como melhor marca e segue em busca de seu primeiro título de simples.

João Fonseca x Herbert -- Roland Garros