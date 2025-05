Transmissão ao vivo de Atlético-MG x Cienciano: veja onde assistir

Atlético-MG e Cienciano se enfrentam hoje (29), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Onde assistir? A partida será transmitida pela ESPN4 (TV por assinatura) e Disney+ (streaming — de acordo com as condições da plataforma).

O confronto entre Cienciano e Atlético-MG define o primeiro lugar do Grupo H da Copa Sul-Americana — e com ele, a vaga direta nas oitavas de final. A equipe peruana lidera com 9 pontos, enquanto o Galo aparece logo atrás, com 8.

Na rodada anterior, o Atlético venceu o Caracas por 3 a 1 e ficou muito perto da classificação. Agora, busca confirmar o bom momento com mais um resultado positivo fora de casa.

O Cienciano, por sua vez, chega motivado pela goleada sobre o Deportes Iquique por 4 a 0.

Atlético-MG x Cienciano -- Copa Sul-Americana