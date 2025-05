Time que jogará Super Mundial vira 'principal opção' para Cristiano Ronaldo

A Arábia Saudita tenta convencer Cristiano Ronaldo a continuar sua aventura no país, mas a negociação é "difícil", declarou à AFP, nesta quinta-feira (29), uma fonte próxima aos porta-vozes, que destaca a possibilidade de o astro português assinar com o Al-Hilal, um dos participantes da próxima Copa do Mundo de Clubes.

O atacante de 40 anos anunciou no início da semana em suas redes sociais o final do "capítulo" no Al-Nassr, afirmando, sem dar mais pistas, que sua história "ainda está sendo escrita".

"Existe uma negociação difícil no processo para convencer Ronaldo de ficar e jogar" a próxima temporada na Saudi Pro League, disse uma fonte do Fundo Público de Investimentos (PIF) da Arábia Saudita, um fundo soberano fortemente envolvido no futebol nacional.

CR7 chegou há dois anos e meio ao Al-Nassr, em uma transferência que simbolizou a ambição saudita no mundo do futebol. No entanto, sua equipe não está classificada para a Copa do Mundo de Clubes (14 de junho a 13 de julho), que será disputada nos Estados Unidos, e o português, ávido por recordes e títulos, pode buscar um contrato com um dos 32 participantes.

"A principal opção é uma transferência ao Al-Hilal", afirmou a mesma fonte do PIF, mencionando também o campeão asiático Al-Ahli.

Enquanto isso, a imprensa do mundo inteiro repercute os rumores sobre o futuro do português, vinculando-o a vários clubes participantes do Mundial.

A Fifa abriu uma janela especial de transferências de 1º a 10 de junho visando a competição, e o presidente da entidade, Gianni Infantino, não esconde o entusiasmo com a possibilidade de ter Cristiano Ronaldo na competição.

"Se algum clube analisar a situação e estiver interessado em contratá-lo... Quem sabe? Ainda faltam algumas semanas, seria divertido", comentou.

O ex-zagueiro espanhol Fernando Hierro, diretor esportivo do Al-Nassr, concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira e falou sobre a situação contratual de CR7.

"As pessoas estão fazendo um trabalho extraordinário, estão se esforçando, continuam trabalhando (...) Ele tem contrato conosco até 30 de junho, o trabalho continuará para que todas as partes, tomara, se entendam", declarou.