Técnico da Seleção, Ancelotti acompanhará Corinthians x Vitória na Neo Química Arena

Novo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti acompanhará o jogo entre Corinthians e Vitória in loco neste domingo. O jogo, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, está agendado para as 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

O italiano, que foi apresentado como novo treinador da Canarinho na última segunda-feira e, inclusive, já realizou a sua primeira convocação, tem aproveitado os primeiros dias no Brasil para assistir à algumas partidas direto do estádio.

Na última terça-feira, ele acompanhou o duelo entre Botafogo e Universidad de Chile, no Nilton Santos. No dia seguinte, assistiu à vitória do Flamengo sobre o Deportivo Táchira-VEN, no Maracanã. Ambos os jogos eram válidos pela Libertadores.

O embate entre Corinthians e Vitória contará com apenas um convocado por Ancelotti: o goleiro Hugo Souza. O atacante Yuri Alberto, frequentemente monitorado pela CBF, está lesionado e só deve retornar aos gramados após a parada para o Mundial de Clubes da Fifa.

A estreia do ex-comandante do Real Madrid à frente da Seleção Brasileira está marcada para a próxima quinta-feira. O Brasil medirá forças com o Equador, em Guayaquil, a partir das 20h (de Brasília), pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Em seguida, no dia 10 de junho, o treinador comandará a equipe pela primeira vez em solo brasileiro, diante do Paraguai. O palco da partida será a Neo Química Arena, estádio que ele conhecerá neste final de semana.