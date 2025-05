Stabile promove demissões em massa no Corinthians enquanto define diretoria interina

A diretoria interina do Corinthians, presidida por Osmar Stabile, já começou a tomar as primeiras atitudes depois do afastamento de Augusto Melo. Enquanto define os novos integrantes da gestão, o presidente tem promovido demissões em massa no clube.

O superintendente de comunicação, Tiago Maranhão, foi desligado na última terça-feira. Ele abriu espaço para a chegada de Vinicius Rodrigues, ex-funcionário da CBF. Dayna Barossi, assessora de Augusto Melo, também deixou o Corinthians.

Stabile ainda decidiu demitir Marcos Bocatto, superintendente de novos negócios e esportes olímpicos, e Caio do Valle, apontado como coordenador de negócios estratégicos. Ambos eram fortes aliados de Augusto e tinham influência no dia a dia do CT Dr. Joaquim Grava.

Outro demitido foi Washington Araújo. Segundo o clube, ele era "coordenador de redes" e estava ligado ao departamento de marketing.

Além dele, Deivison Ferreira, conhecido como Capitão Corintiano, que atuava como coordenador de mídias, com monitoramento do YouTube e configuração das tags, e como comentarista da Corinthians TV, também não faz mais parte do quadro de funcionários do Timão. Junto a ele, também foi desligado Wagner Marques Júnior, conhecido como Nenê, que é filho do conselheiro trienal Wagner Leopoldo Marques e trabalhava na mesma área.

QUEM CHEGA?

Em contrapartida, Osmar Stabile trabalha para estruturar a diretoria do Timão com velhos conhecidos. Ele convidou Rozallah Santoro, diretor financeiro durante a gestão Augusto Melo, a retornar ao cargo, mas o profissional negou. Ele até topa ajudar, mas não pretende assumir um posto neste momento.

Mesmo com a recusa inicial de Rozallah, Stabile pretende definir em breve um superintendente para o departamento financeiro, enquanto mantém Santoro por perto como um colaborador sem cargo.

Outro nome cotado para retornar ao Corinthians, mais especificamente ao departamento jurídico, é o de Leonardo Pantaleão. Ele, porém, não pode assumir o posto de diretor estatutário, uma vez que deixou o clube em setembro do ano passado. Segundo o estatuto, um dirigente não pode reassumir a mesma vaga dentro do período de um ano. Portanto, para não feri-lo, Pantaleão pode retornar em um outro cargo no setor jurídico.

O mesmo se aplica a Vinícius Manfredi de Azevedo, superintendente de marketing durante o mandato de Augusto Melo. Ele foi demitido em abril deste ano e já recebeu um convite de Stabile para retornar à área. Por não se tratar de um cargo estatutário, ele poderia reassumir o setor normalmente.

Por fim, Marcelo Munhoes, ex-chefe do departamento de TI (Tecnologia da Informação) do clube, retornou ao mesmo posto que ocupava anteriormente.

Já o departamento de futebol não deve ter um diretor estatutário. O executivo Fabinho Soldado inclusive já conversou com Stabile e deve seguir como o chefe do setor.