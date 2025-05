Sócios do Corinthians podem votar impeachment duplo de Augusto Melo

Afastado da presidência pelo Conselho Deliberativo, Augusto Melo corre o risco de sofrer um impeachment duplo no Corinthians.

A reunião do Conselho na última segunda-feira, no Parque São Jorge, aprovou a destituição do mandatário por conta do escândalo envolvendo a VaideBet, antiga patrocinadora máster do clube. Agora, o presidente do CD, Romeu Tuma Júnior, tem até esta sexta-feira para marcar uma data para a realização da Assembleia Geral, que é o último processo de impeachment, com a presença dos associados do clube.

Os sócios irão votar para ratificar ou não a decisão do Conselho Deliberativo. Eles têm o poder de destituir Augusto definitivamente ou recolocá-lo de volta na cadeira presidencial. Neste caso, o processo é encerrado.

Há, porém, a possibilidade de ser votado um impeachment duplo. Isso porque, além do pedido referente ao caso VaideBet, há uma outra solicitação de afastamento do presidente, esta feita pela Comissão de Justiça. O órgão, que alega "gestão temerária", protocolou o requerimento no início deste mês.

O pedido é motivado por descumprimentos estatutários e infrações a artigos da Lei Geral do Esporte e do Profut, sobretudo por conta da reprovação das contas do primeiro ano do mandato de Augusto Melo. E este, por Lei, não precisa passar pelos ritos no Conselho Deliberativo. Ele pode ser votado diretamente na Assembleia dos sócios.

Sendo assim, o CD estuda propor a votação dupla, como informou Romeu Tuma Júnior em entrevista coletiva após o afastamento de Augusto.

"Temos alguns procedimentos em andamento. Temos três pedidos de impeachment e um pedido de afastamento. Tivemos as contas reprovadas, a lei determina que isso precisa ser levado adiante. É uma obrigação minha, isso está sendo estudado. Preciso estudar isso. Mas há a possibilidade sim de duas. A lei exige isso, ela é clara. Quem tem as contas reprovadas por gestão temerária, precisa ser afastado. A Assembleia Geral precisa ratificar isso. Estamos estudando isso", disse o presidente do Conselho Deliberativo.

DATA AINDA INDEFINIDA

A data da Assembleia Geral ainda não foi definida pelo Conselho do Corinthians. Ela precisa ser marcada até esta sexta-feira e deve ser realizada em um prazo de, no mínimo, 30 dias após o anúncio do dia escolhido.

Os conselheiros também estudam como seria feita a tal votação dupla, caso ela aconteça. Eles debatem se é melhor votar em uma única cédula, cédulas diferentes ou até em dias distintos. Todos esses detalhes estão sendo discutidos e devem ser definidos em breve.

Enquanto isso, a presidência do Corinthians foi assumida por Osmar Stabile, vice de Augusto Melo. O interino está fazendo mudanças na gestão e pretende anunciar a nova diretoria até a próxima semana.