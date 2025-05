São Silvestre abre oficialmente a agenda da 100ª edição no Rio2C

A Corrida Internacional de São Silvestre, um dos eventos esportivos mais tradicionais do mundo, dá início oficialmente ao calendário de ações para a sua 100ª edição durante o Rio2C 2025, o maior encontro de criatividade e inovação da América Latina.

Representando a Fundação Cásper Líbero, o Diretor Executivo da São Silvestre, Erick Castelhero participa, nesta quinta-feira (29/5), do painel "De Local a Global: A Realização de Eventos Esportivos", ao lado de especialistas que atuam na realização de competições esportivas no Brasil e no exterior. A conversa será mediada por Karine Alves (SporTV) e vai abordar os impactos social, econômico e cultural gerados pelos eventos esportivos.

A edição comemorativa da São Silvestre marca o início de um novo ciclo. A corrida chega a 2025 maior do que nunca. É a celebração da maior festa esportiva a céu aberto do país. Propriedade da Fundação Cásper Líbero e organizada pela Vega Sports desde a 99ª edição, a São Silvestre é reconhecida por sua capacidade de unir esporte, entretenimento e engajamento popular. A proposta para 2025 reforça esse legado e abre caminho para os próximos 100 anos da corrida, com uma abordagem integrada entre tradição e inovação.

A participação no Rio2C marca um momento-chave na agenda da prova, reforçando seu papel no cenário esportivo nacional e internacional.