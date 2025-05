São Paulo renova contrato com trio da base em transição para o profissional

O São Paulo anunciou a renovação de contrato de três jogadores revelados pelas categorias de base e que atualmente estão em processo de transição para o time profissional: os laterais-direitos Igor Felisberto e Maik e o atacante Paulinho.

Igor Felisberto, de 18 anos, renovou seu contrato com o São Paulo até 31 de março de 2029. Maik, de 20 anos, ampliou seu vínculo com o clube até 31 de maio de 2028. Paulinho, que também tem 20 anos, assinou até 31 de dezembro de 2027.

"Até brinquei com os meninos que a Barra Funda está parecendo Cotia. Para onde eu olhada eu via moleque que eu conheço há bastante tempo. Isso é fruto do trabalho que é desenvolvido em Cotia, os profissionais de lá sempre nos pedem para ter personalidade quando chegar no profissional, e é o que todo mundo está tentando colocar em prática para representar este grande clube", disse Paulinho, na base do São Paulo desde os 12 anos.

Todos esses três jogadores foram campeões da Copinha deste ano e já foram relacionados para partidas do time profissional. Na última terça-feira, contra o Talleres, pela Libertadores, Maik e Paulinho ficaram no banco de reservas devido à extensa lista de lesionados no São Paulo.

"A área da base é estratégia. Renovar e garantir os talentos aqui para que eles entreguem resultados esportivos e depois sejam ativos financeiros importantes para o patrimônio do clube. O presidente não apenas assina contratos, mas participa efetivamente do futebol, tanto em Cotia como na Barra Funda. Eu delego, mas não transfiro, porque a visão estratégia é do presidente", comentou o presidente do São Paulo, Julio Casares.

"Trabalhou importante da base para termos mais três talentos nos próximos anos em nosso clube. São jogadores que já mostraram qualidade em Cotia e têm potencial para brilharem também no profissional", completou o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte.