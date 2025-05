São Paulo empata com Inter e segue próximo do Z3 do Brasileiro sub-20

O São Paulo empatou em 1 a 1 com o Internacional nesta quinta-feira, no CFA Laudo Natel, em Cotia, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Luiz Felipe abriu o placar para o Colorado. Igor Felisberto deixou tudo igual para o Tricolor.

Com o resultado, o São Paulo passou a figurar em 15º lugar na tabela de classificação, continuando próximo da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro sub-20 - diferentemente da competição no profissional, em que quatro clubes sofrem o descenso, na categoria juniores os três últimos colocados caem para a Série B.

Vale lembrar que muitos atletas que poderiam integrar a equipe sub-20 do São Paulo já foram promovidos ao elenco profissional. Com isso, o técnico Allan Barcellos tem tido dificuldade para manter a competitividade do time tricolor após o título da Copinha, em janeiro.

O jogo

Luiz Felipe abriu o placar no primeiro tempo para o Internacional. O jogador recebeu pela esquerda, levou para o meio e bateu com categoria, de fora da área, acertando o cantinho do goleiro são-paulino, que se esticou todo, mas não conseguiu alcançar a bola.

O São Paulo, entretanto, conseguiu o empate antes do intervalo. Igor Felisberto aproveitou o rebote do chute de Tetê para se antecipar e completar de primeira para o fundo das redes justamente no dia em que o clube anunciou a renovação de seu contrato até 2029.

O time sub-20 do São Paulo volta a entrar em campo no próximo domingo, quando visita o Ibrachina, às 15h (de Brasília), na Ibrachina Arena, na Mooca, pelo Campeonato Paulista da categoria.