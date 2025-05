São Paulo de Zubeldía iguala marca do tricampeonato de 2005 na Libertadores

A vitória por 2 a 1 sobre o Talleres, na última terça-feira, não apenas garantiu ao São Paulo a classificação como líder do Grupo B da Libertadores, mas também coroou uma campanha invicta na fase de grupos ? feito que o Tricolor não alcançava desde 2005, ano do tricampeonato continental.

Com quatro vitórias e dois empates, o time comandado por Luis Zubeldía terminou com 14 pontos e sem nenhuma derrota. Esta é apenas a terceira vez que o São Paulo encerra a fase de grupos da Libertadores de forma invicta. Além da campanha atual, o clube também passou ileso em 2005 e em 1974.

Com as 4 vitórias e 2 empates, o Tricolor iguala as campanhas invictas de 1974 e 2005 na fase de grupos da Conmebol Libertadores. Já são 15 partidas consecutivas de invencibilidade, no total, recorde do São Paulo na competição.#GloriaEterna#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/6z7s9T60Po ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 28, 2025

No ano do tricampeonato, o São Paulo caiu no grupo com Universidad de Chile, Quilmes e The Strongest. Foram três vitórias e três empates, campanha suficiente para garantir a liderança com 12 pontos. A equipe chilena avançou em segundo, com nove.

Já em 1974, a Libertadores ainda contava com chaves de três clubes, e o Tricolor enfrentou Millonarios, da Colômbia, e Defensor Lima, do Peru. Em quatro partidas, o São Paulo venceu três e empatou uma, encerrando a fase com sete pontos e também na liderança.

Com a campanha de 2025, o São Paulo reafirma sua tradição na competição sul-americana e chega às oitavas de final confiante. A expectativa da torcida é que a história possa se repetir ? e que a invencibilidade se transforme em mais um título.