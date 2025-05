São Paulo completa 100 jogos no Morumbis pela Libertadores; veja números

Com a vitória por 2 a 1 sobre o Talleres, na última terça-feira, o São Paulo chegou à marca de 100 jogos disputados no Morumbis pela Copa Libertadores. A trajetória histórica do Tricolor na principal competição sul-americana dentro de casa é marcada por números expressivos e momentos emblemáticos.

Ao longo dessas cem partidas, o clube paulista soma 72 vitórias, 18 empates e apenas 10 derrotas, com um aproveitamento de 78% atuando no estádio. Foram 203 gols marcados e apenas 61 sofridos. A maior goleada registrada ocorreu em 5 de abril de 2016, quando o São Paulo goleou o Trujillanos, da Venezuela, por 6 a 0.

O maior público registrado pelo clube em uma partida de Libertadores no estádio aconteceu em 16 de junho de 1992, na vitória por 1 a 0 sobre o Newell's Old Boys, quando 105.185 torcedores estiveram presentes no Morumbis. Aquele ano terminou com o Tricolor conquistando o primeiro dos seus três títulos do torneio.

Entre os jogadores, Rogério Ceni é o que mais atuou em Libertadores no Morumbis, com 44 partidas. O ídolo e ex-goleiro também divide a artilharia tricolor em casa na competição com Luís Fabiano, ambos com dez gols marcados. Já os adversários mais vazados pelo São Paulo no estádio são Palmeiras e Alianza Lima, que sofreram nove gols cada.

A marca reforça a força do Tricolor em seus domínios e consolida o Morumbis como um dos palcos mais tradicionais da Libertadores ao longo das décadas.

Agora com foco no Campeonato Brasileiro e fora de seus domínios, o time retorna aos gramados no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, em confronto válido pela 11ª rodada.