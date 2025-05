São Paulo busca manter retrospecto recente na Fonte Nova para recuperação no Brasileiro

Em meio a um momento conturbado no Campeonato Brasileiro, o São Paulo volta a campo no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada. O confronto fora de casa pode ser a oportunidade ideal para o Tricolor Paulista reencontrar o caminho das vitórias, uma vez que tem se saído bem em seus últimos compromissos no estádio baiano.

Nos quatro duelos mais recentes entre ambas as equipes na Fonte Nova, o São Paulo venceu três e perdeu apenas um. No recorte, o time paulista balançou as redes sete vezes e sofreu dois gols diante do elenco comandado pelo seu maior ídolo: Rogério Ceni.

O bom retrospecto recente fora de casa contra este adversário pode ser um trunfo importante para a equipe de Luis Zubeldía, que tenta se reerguer após tropeços na competição. Nos últimos cinco jogos, são duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sa?o Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

Na última rodada, São Paulo foi derrotado por 2 a 0 pelo Mirassol, no Morumbis, com gols de Gabriel e Reinaldo, ex-jogador do próprio Tricolor. A atuação gerou vaias da torcida e expôs a dificuldade da equipe em manter regularidade no torneio.

O resultado manteve o São Paulo com 12 pontos, agora na 13ª colocação. , e a distância para o Z4 é curta: apenas três pontos a mais que o Vitória, 17º colocado. A partida contra o Bahia, que faz boa campanha e briga na parte de cima da tabela, é tratada internamente como um desafio crucial para a retomada da confiança.

Zubeldía, que já sentiu o peso da pressão da torcida nas últimas rodadas, busca soluções para fazer o time reagir, e o histórico positivo na Fonte Nova pode ser um dos incentivos para isso.