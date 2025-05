São Paulo acerta renovação com três jovens da base que já integraram o grupo profissional

O São Paulo não se cansa de apresentar jovens talentos formados em sua categoria de base no time profissional. Recentemente, com muitos desfalques, Luis Zubeldía teve de recorrer aos Meninos de Cotia e não se arrependeu. Nesta quinta-feira, o clube anunciou a renovação com três garotos de futuro promissor que já passaram pelo profissional: os laterais-direitos Maik e Igor Feliberto e o atacante Paulinho.

Todos participaram de recentes conquistas com o time sub-20 da Coa do Brasil de 2024 e da Copinha de 2025 e figuraram entre os ídolos no time principal, sob a batuta de Zubeldía. Paulinho, de 20 anos, estava machucado e voltou a ser relacionado dia desses, por exemplo.

O novo vínculo do atacante vai até dezembro de 2027. Já Maik, também de 20 anos, ganhou alguns meses mais, assinando até maio de 2028, enquanto Igor Felisberto, de 18 anos, firmou até março de 2029.

"A área da base é estratégica. Renovar e garantir os talentos aqui para que eles entreguem resultados esportivos e depois sejam ativos financeiros importantes para o patrimônio do clube. O presidente não apenas assina contratos, mas participa efetivamente do futebol, tanto em Cotia como na Barra Funda. Eu delego, mas não transfiro, porque a visão estratégica é do presidente", afirmou Julio Casares.

"Trabalho importante da base para termos mais três talentos nos próximos anos em nosso clube. São jogadores que já mostraram qualidade em Cotia e têm potencial para brilharem também no profissional", emendou o diretor de futebol Carlos Belmonte.

Maik e Paulinho acompanharam a delegação são-paulina na vitória por 2 a 1 sobre o Talleres, pela Libertadores, na terça-feira, no MorumBis, em relação de Zubeldía com 11 jovens formados na base do clube. Os garotos não escondem a satisfação pela oportunidade recebida e o reconhecimento do clube.

"Até brinquei com os meninos que a Barra Funda está parecendo Cotia. Para onde eu olhava, eu via um moleque que conheço há bastante tempo. Isso é fruto do trabalho que é desenvolvido em Cotia, os profissionais de lá sempre nos pedem para ter personalidade quando chegar no profissional, e é o que todo mundo está tentando colocar em prática para representar este grande clube", afirmou Paulinho, no clube desde os 12 anos, e o melhor na final da Copinha diante do Corinthians.

"Desde a primeira vez que cheguei ao CT fui bem recebido. Eles gostam muito de mim, eu gosto muito deles. Os jogadores do profissional são como meus pais (risos)", celebrou Maik, em Cotia desde os 10 anos e que esteve em dois jogos do Paulistão.

O catarinense Igor Felisberto não fica atrás dos companheiros. Chegou ao São Paulo aos 11 anos e além de participar de treinos de transição na temporada, já apareceu em quatro partidas do Estadual de 2024.

"É uma felicidade indescritível, sem palavras para descrever o que eu estou sentindo ao poder renovar o contrato. A recepção dos atletas no profissional é maravilhosa. A gente cria uma casca ao estar com atletas que já vivenciaram tantas coisas."