Santos vê Neymar titular, mas Ney Pai alerta: 'Tem que saber tirá-lo'

Neymar pode ser titular do Santos contra o Botafogo no domingo, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Neymar se sentiu bem nos 45 minutos do amistoso com o RB Leipzig e agora quer jogar por mais tempo. Há boa chance de o camisa 10 ser titular contra o Botafogo.

Em entrevista após a partida em Bragança Paulista, Neymar disse que "depende do professor Cleber". O técnico Cleber Xavier afirmou que "dá para imaginar" Neymar titular.

Neymar sairia jogando e seria substituído no segundo tempo, num controle de carga. Ainda haverá o duelo com o Fortaleza antes da pausa para o Super Mundial de Clubes e do fim do atual contrato, no dia 30 de junho.

Neymar Pai vê o filho bem, mas demonstra preocupação. O empresário entende que o Santos "precisa saber tirá-lo' já que Ney nunca quer sair.

Neymar teve duas lesões na coxa esquerda nessa passagem pelo Santos. Ele se vê mais forte e pronto para ser titular.