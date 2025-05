Santos procura Fabinho Soldado para ser CEO; executivo demonstra interesse

Do UOL, em São Paulo

O Santos sonda Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, para o cargo de CEO.

O que aconteceu

A equipe da Baixada deseja contratar o executivo de futebol do Timão para assumir o cargo deixado por Pedro Martins. O profissional de mercado estava no Santos desde dezembro de 2024, mas pediu demissão nesta semana.

A diretoria santista entendeu que o momento político conturbado do Corinthians poderia motivar Fabinho a ouvir a proposta. A primeira conversa aconteceu logo depois da vacância do cargo de CEO.

Fabinho demonstrou interesse em ouvir e analisar a proposta, uma vez que a nova função significaria um salto na carreira. O afastamento do presidente Augusto Melo também pesa para o executivo, que teme, após possíveis novas eleições, ter seu emprego ameaçado.

Por outro lado, a nova gestão deu total respaldo ao trabalho de Fabinho e seus funcionários. Na manhã de hoje, Osmar Stabile, presidente interino do Timão, e Armando Mendonça, vice, se reuniram com o executivo, com a comissão técnica e jogadores para passar tranquilidade ao departamento de futebol.

O Peixe também tem outros nomes no alvo, como Alexandre Mattos. A situação do cartola é semelhante, segundo a coluna Mercado da Bola. Há também um terceiro nome, de outro clube da Série A, na lista de interesse do Santos.