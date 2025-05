Santos faz sondagem por Fabinho Soldado, executivo do Corinthians

O Santos fez uma sondagem para tentar contratar o executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, para assumir o cargo de CEO do clube. A posição está vaga desde a saída de Pedro Martins.

Pedro Martins pediu demissão na última terça-feira. O profissional foi avisado na semana passada que não ficaria mais responsável pelo futebol. A ideia do presidente Marcelo Teixeira era realocá-lo para a parte administrativa. Ele, contudo, não gostou e decidiu pedir as contas.

A informação sobre a sondagem do Santos por Fabinho Soldado foi inicialmente divulgada pelo jornalista André Hernan e confirmada pela Gazeta Esportiva. A reportagem também entrou em contato com o profissional, que até o momento da publicação desta reportagem, não se manifestou.

O Santos segue em busca de um profissional para assumir o posto deixado por Pedro Martins. Além de Fabinho Soldado, a diretoria do Peixe também sondou a situação de outros profissionais no mercado. Alexandre Mattos, atual CEO do Cruzeiro, é outro nome ventilado.

DIRETORIA DO CORINTHIANS BANCA FABINHO

Fabinho Soldado conta com o respaldo da nova diretoria do Corinthians, presidida por Osmar Stabile. O interino, aliás, em entrevista coletiva recente, bancou a permanência do executivo de futebol diante do afastamento de Augusto Melo, presidente que trouxe o profissional ao Timão.

A Gazeta Esportiva ainda apurou que Stabile não pretende nomear um diretor estatuário para o departamento de futebol justamente para que Fabinho tenha autonomia e chefie o setor, como acontece desde o ano passado. Ele exerce um papel importante no CT Dr. Joaquim Grava blindando o elenco da crise política e administrativa que acontece nos bastidores do Parque São Jorge.

Fabinho Soldado chegou ao Corinthians em janeiro de 2024. Ele deixou o Flamengo para assumir o cargo de executivo de futebol no clube e está no Timão desde então.