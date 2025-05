Santos abre venda de ingressos para jogo contra o Botafogo; veja preços e informações

O Santos abriu a venda de ingressos para o duelo contra o Botafogo, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.

A comercialização de ingressos foi aberta às 10h desta quinta-feira e acontece por meio do site sociorei.com. A venda está sendo feita maneira escalonada, com prioridade para os associados do clube - seguindo a pontuação do rating de cada um dos sócios, classificados em estrelas.

Os associados que possuem cinco estrelas, quatro e três estrelas já podem adquirir suas entradas. Já os que detêm duas estrelas poderão comprar os bilhetes a partir das 16h. Por fim, a venda geral de ingressos estará liberada a partir das 18h desta quinta-feira.

A venda física de ingressos na bilheteria da Vila Belmiro será realizada mediante disponibilidade. Se houverem entradas à venda, os torcedores do Peixe poderão comprá-las nesta quinta-feira, no Portão 6, das 10h às 17h15. Não haverá gratuidade para crianças (ainda que de colo), idosos ou pessoas com deficiência.

Os valores dos bilhetes para a partida contra o Botafogo variam entre R$ 200,00 a R$ 300,00. Os setores mais baratos são as Arquibancadas Cosmo Damião e José de Alencar, enquanto o mais caro é a Cadeira Coberta Dom Pedro.

O Santos bateu o Vitória na última rodada do Brasileirão, mas ainda permanece na zona de rebaixamento, com oito pontos, e aparece na 18ª posição. Agora, o Alvinegro Praiano busca um triunfo contra o Botafogo para, quem sabe, deixar o Z4 ainda nesta rodada.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Santos Futebol Clube (@santosfc)

Veja os valores dos ingressos para o jogo contra o Botafogo:

Arquibancada Cosmo Damião (P 7/8)



Inteira: R$ 200,00



Meia: R$ 100,00



Silver: R$ 50,00



Gold: R$ 25,00



Black: Gratuito

Arquibancada José de Alencar (P 24)



Inteira: R$ 200,00



Meia: R$ 100,00



Silver: R$ 50,00



Gold: R$ 25,00



Black: Gratuito

Arquibancada Princesa Isabel (P19) (Torcida visitante)



Inteira: R$ 200,00



Meia: R$ 100,00

Geral Santista (P 22)



Inteira: R$ 200,00



Meia: R$ 100,00



Silver: R$ 50,00



Gold: R$ 25,00



Black: Gratuito

PCR - Pessoa em Cadeira de Rodas (Acesso pelo Memorial das Conquistas)



Inteira: R$ 150,00



Meia: R$ 75,00



Silver: R$ 37,50



Gold: R$ 18,75



Black: Gratuito

Cadeira Térrea Dom Pedro (P 26)



Inteira: R$ 250,00



Meia: R$ 125,00



Silver: R$ 93,75



Gold: R$ 62,50



Black: R$ 31,25

PMR - Pessoa com Mobilidade Reduzida (P 3/26)



Inteira: R$ 250,00



Meia: R$ 125,00



Silver: R$ 93,75



Gold: R$ 62,50



Black: R$ 31,25

Cadeira Social Dom Pedro (P 1/2)



Inteira: R$ 250,00



Meia: R$ 125,00



Silver: R$ 93,75



Gold: R$ 62,50



Black: 31,25

Cadeira Social Princesa Isabel (P 17)



Inteira: R$ 250,00



Meia: R$ 125,00



Silver: R$ 93,75



Gold: R$ 62,50



Black: R$ 31,25

Cadeira Coberta Dom Pedro (P 25)



Inteira: R$ 300,00



Meia: R$ 150,00



Silver: R$ 112,50



Gold: R$ 75,00



Black: 37,50

Cadeira Cativa/Especial Princesa Isabel (P 13/14/15)



Proprietário de Cadeira Silver: R$ 75,00



Proprietário de Cadeira Gold: R$ 37,50



Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Cadeira Cativa Dom Pedro (P 25)



Proprietário de Cadeira Silver: R$ 75,00



Proprietário de Cadeira Gold: R$ 37,50



Proprietário de Cadeira Black: Gratuito