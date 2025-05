Rosario Central confirma retorno de Di María após 18 anos

Ángel Di María está de volta ao futebol argentino. Nesta quinta-feira, o Rosario Central anunciou o retorno do craque argentino após 18 anos da sua saída.

Di María estava no Benfica, de Portugal, desde 2023. O vínculo do argentino com o time português chega ao fim no dia 31 de junho.

O Rosario Central anunciou o retorno do atleta de 37 anos através de um vídeo em suas redes sociais. No final do anúncio, o clube dá as boas-vindas ao jogador e afirma que estava esperando por seu retorno.

A volta do craque argentino ao Rosario Central poderia ter ocorrido no ano passado. Todavia, em março de 2024, a família do jogador recebeu ameaças de narcoterroristas para que ele não voltasse ao time, e a contratação não aconteceu.

Nuestra historia juntos tiene más páginas por escribir ?? pic.twitter.com/JhakDVuR4M ? Rosario Central (@RosarioCentral) May 29, 2025

Multicampeão

Natural de Rosário, Di María se formou nas categorias de base do clube argentino e atuou pela equipe principal de 2005 a 2007, quando acertou sua ida à Europa, onde construiu a carreira.

Em sua primeira passagem pelo Rosario Central, Di María marcou oito gols e distribuiu duas assistências em 39 jogos disputados. Em 2007, o jogador deixou o clube rumo ao Benfica.

Durante os 18 anos fora da Argentina, o meia-atacante escreveu seu nome na história do futebol. Com passagens por times como Real Madrid, Manchester United, PSG e Juventus, ele conquistou 29 títulos, entre eles uma Liga dos Campeões.

Além disso, Di María foi um dos principais nomes da Argentina no título da Copa do Mundo de 2022, ao lado de Lionel Messi. Pela seleção, ele ainda soma duas Copas América, uma Olimpíadas e uma Finalíssima.