Roger comemora classificação do Inter e exalta elenco: "Esse time é f....."

De virada, o Internacional venceu o Bahia por 2 a 1 nesta quarta-feira, no Beira-Rio, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O resultado classificou o Colorado, e o técnico Roger Machado exaltou o elenco de forma inusitada na entrevista coletiva após o jogo.

"Saliente com muitos dados no pré-jogo, para reforçar a confiança dos atletas. Esse time é "f....." com o perdão da palavra. Ele transforma resultados adversos em bons. A vitória aqui e um resultado paralelo nos colocaria na primeira posição. Isso aconteceu e a classificação veio num grupo muito difícil", disse o Roger.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sport Club Internacional (@scinternacional)

O treinador do Inter também pediu um momento para agradecer ao torcedor colorado. Segundo Roger, é importante ter apoio nos momentos de instabilidade.

"Agradeço muito a confiança do torcedor nestes momentos de instabilidade que tivemos. Por mais que às vezes ele não entenda algumas escolhas, uma coisa que tenho que enaltecer é a confiança que ele (torcedor) teve no nosso trabalho", falou Roger.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sport Club Internacional (@scinternacional)

Classificado em primeiro lugar

Na última rodada do Grupo F da Libertadores, Internacional, Bahia e Atlético Nacional brigavam por duas vagas. Com a vitória sobre o Tricolor Baiano, e a derrota do Atlético Nacional para o Nacional-URU em Montevidéu, o Colorado se classificou em primeiro na chave com 11 pontos após seis jogos.

As oitavas de final da Libertadores estão previstas para acontecer em meados de agosto. Enquanto isso, o Internacional foca no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a equipe de Roger Machado recebe o Fluminense no Beira-Rio, às 20h30 (de Brasília), pela 11ª rodada da competição.