Rivaldo projeta participação do Palmeiras no Mundial de Clubes: "Tem tudo para chegar longe"

Um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, Rivaldo comentou a atual temporada do Palmeiras, clube onde jogou entre 1994 e 1996, somando 128 jogos e 69 gols. Para o craque, o Verdão vai forte entre os brasileiros na disputa da Copa do Mundo de Clubes.

"Acredito que o Palmeiras vem sim forte. Apesar de não ter feito grandes contratações, tem um grande técnico, que sabe unir a equipe e conta com um grupo bem fechado, que sabe jogar e o que o treinador quer. Com todos esses fatores, tudo fica mais fácil e os resultados acontecem. O time não conta com tantos destaques individuais, então a força é da equipe mesmo, que está muito bem treinada", analisou, em entrevista à Betfair.

O pentacampeão mundial ainda acredita que a equipe alviverde deve faturar alguma taça em 2025. "Muda uma ou poucas peças e continua em alto nível. Por isso que o Palmeiras faz boas campanhas e tem tudo para chegar longe no Mundial. É o time que venceu todas as partidas na Libertadores, líder no Brasileiro e é candidato a ter um ano muito bom, apesar de começar perdendo o Paulista. Mas, acredito que deve chegar longe e ganhar alguma coisa neste ano", completou.

O Patrão? Já tá com a roupa de ir! ?? Garanta seu ingresso pra acompanhar o #PrimeiroCampeãoMundial na #FIFACWC! ? ? https://t.co/S2uO96B50r pic.twitter.com/WErvZgjgyw ? SE Palmeiras (@Palmeiras) May 29, 2025

Convocação do goleiro Hugo Souza

O ex-camisa 10 da Seleção Brasileira também analisou a primeira lista de convocados de Carlo Ancelotti, destacando a convocação do goleiro Hugo Souza, do Corinthians.

"O Hugo Souza está jogando bem e sempre acho importante levar um goleiro do futebol brasileiro. Vi alguns jogos dele no Corinthians, é um goleiro de uma boa estatura e foi decisivo em vários momentos para o clube. Acho que mereceu demais a convocação", disse.

Neymar de fora: para Rivaldo, um acerto de Ancelotti

Em relação ao Neymar, Rivaldo afirmou que o treinador italiano acertou em poupar o camisa 10 do Santos nesta primeira convocação para as Eliminatórias Sul-Americanas.

"Acho que se convocasse ele, todo mundo iria criticar o Ancelotti, falando que ele chamou um jogador que praticamente não jogou nos últimos dois anos desde a Copa do Mundo. Neymar passou por uma cirurgia grave e ainda está se recuperando e ganhando ritmo. Ele está voltando pouco a pouco como vemos no Santos e vejo que a comissão técnica e o Ancelotti estão pensando em proteger o jogador, porque o mais importante para o treinador é levar os melhores naquele momento para as Eliminatórias. Acredito que ele fez o certo em poupar o Neymar neste momento. Ele tem que ser inteligente e cuidar do Neymar para que ele esteja 100%, sem sentir dor e jogar jogos seguidos, e vá bem para a Copa do Mundo", apontou.

Palpite para a final da Liga dos Campeões

Sobre a final da Liga dos Campeões entre Paris Saint-Germain e Inter de Milão, Rivaldo vê a partida com um equilíbrio grande.

"É um jogo difícil, a Inter tem experiência e sabe jogar a competição, tirando o Barcelona. Já o PSG vem muito bem, após a saída de jogadores como Neymar, Messi e Mbappé, ainda conseguiu ter uma equipe forte, com o Luis Enrique formando um grupo forte, unido e bem treinado, mesmo sem jogadores badalados. O PSG está de parabéns e é um jogo muito importante para eles e gostaria que o time francês fosse campeão, pelo trabalho e por ter uma pessoa que conheço e jogou comigo como treinador da equipe, isso me faria bem feliz. Meu palpite é 1 a 0 pro PSG", cravou.