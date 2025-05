Reencontro entre Brasil e Japão terá casa cheia na Neo Química Arena

A Neo Química Arena tornou-se a casa do futebol feminino no Brasil e é o estádio que sempre lota para assistir aos jogos das Brabas do Timão. Amanhã ficará cheia, mais uma vez, para o amistoso entre Brasil e Japão, às 21h30 (de Brasília): 26.850 ingressos foram vendidos antecipadamente.

Pelo contexto das donas da casa, o Corinthians se tornou o clube hegemônico da modalidade mostrando o quão atrativo é o futebol feminino e que o produto pode ser vendido. A promessa de casa cheia é o aquecimento para a Copa do Mundo feminina em 2027, que será no Brasil.

O amistoso marca o reencontro entre as seleções após a vitória japonesa por 2 a 1 nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. As brasileiras não vencem as adversárias há três partidas. A última vitória aconteceu em amistoso em novembro de 2023.

A seleção de Arthur Elias, embalada com a vitória diante da forte seleção dos EUA, quer encerrar o jejum contra a seleção japonesa dentro dos seus domínios e ao lado da torcida brasileira. E conta com a grande protagonista Marta.

Atuais campeãs da She Believes Cup 2025, as japonesas vivem uma boa fase. Porém, estão em transição no comando técnico, pois Futoshi Ikeda saiu e Nil Nielsen é o novo treinador.

Mesmo com a mudança, as japonesas ocupam o quinto lugar no ranking da Fifa e possuem um histórico positivo contra o Brasil. Essa é a aposta para surpreender em São Paulo.