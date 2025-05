Polícia pericia câmeras do CT, e Corinthians aguarda resultados para tomar medidas

Na última quarta-feira, a diretora interina do Corinthians, presidida por Osmar Stabile, procurou a Polícia Civil para averiguar possíveis irregularidades no sistema de monitoramento do CT Dr. Joaquim Grava. Nesta quinta, as autoridades foram até o local para fazer uma perícia.

Alguns funcionários do clube comunicaram que as imagens do almoxarifado estavam sendo transmitidas para um dispositivo externo, e não para a central de câmeras interna, como deveria ser.

O clube decidiu registrar um BO (Boletim de Ocorrência) no 24º DP (Distrito Policial), localizado na Ponte Rasa, Zona Leste de São Paulo. A ausência de gravações dificulta a fiscalização de eventuais furtos ou desvio de materiais.

A informação foi publicada inicialmente pela Bandeirantes e confirmada pela Gazeta Esportiva. A reportagem também entrou em contato com a assessoria do clube, que enviou uma nota. Veja abaixo:

"A diretoria do Sport Club Corinthians Paulista tomou conhecimento das câmeras não integradas ao sistema de monitoramento no departamento de almoxarifado do CT Joaquim Grava e registrou Boletim de Ocorrência no 24ª DP.

Os representantes do clube aguardam os resultados da perícia técnica solicitada aos órgãos competentes para avaliar as medidas necessárias."

Profissionais do Corinthians notaram a falta de gravações ao verificar as câmeras do CT por conta de um protesto feito por torcedores. Corintianos estenderam três faixas nos muros do portão principal do centro de treinamento após a eliminação da equipe na Sul-Americana.

"Futebol sumiu... igual o dinheiro?", "De novo? Milhões para nós sofrer" e "Rico em salário, pobre em futebol" foram as manifestações penduradas na entrada do local.

Os jogadores sequer viram os protestos, pois estavam de folga. O elenco se reapresentou nesta quinta-feira pela manhã e, inclusive, teve o primeiro contato com o presidente interino do clube, Stabile, e o vice Armando Mendonça.

O técnico Dorival Júnior dá início à preparação para a partida contra o Vitória, pela 11ª rodada do Brasileirão. O jogo está marcado para este domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.