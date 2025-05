Paulinho se diz pronto para assumir protagonismo no Palmeiras, mas ainda tem cautela após lesão

Paulinho tem demonstrado cada vez mais estar pronto para despontar no Palmeiras. Na noite da última quarta-feira, o camisa 10 do Verdão finalmente marcou seu primeiro gol pelo clube, na goleada por 6 a 0 sobre o Sporting Cristal, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O atleta se vê pronto para assumir o protagonismo no time, mas ainda prega cautela com a lesão recém curada.

"Estou aqui para ajudar, pronto para assumir meu protagonismo, o que eu sempre busquei minha carreira toda. Todo jogador sonha em jogar em um time grande como o Palmeiras. Marcar gols, dar assistências, ficar marcado de alguma forma e é o que eu sempre fui buscar. Independente de o Estêvão estar ou não, vou estar sempre pronto para ajudar o palmeiras de alguma forma, seja como for", disse Paulinho.

Paulinho passou por cirurgia para corrigir um problema na tíbia da perna direita. O atleta passou por cirurgia ainda quando estava no Atlético-MG. Ele foi anunciado pelo Palmeiras em dezembro de 2024, mas só estreou no dia 12 de abril, na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, na Arena Barueri, pelo Brasileirão.

Depois disso, ele disputou mais 10 jogos pelo clube, apenas um deles como titular: na vitória por 1 a o sobre o São Paulo pelo Brasileirão. Nesse período, foi preservado de alguns compromissos e teve a minutagem bem dosada quando esteve à disposição. O atleta ainda faz controle de carga para chegar 100% na Copa do Mundo de Clubes.

"Fisicamente, falando de condicionamento físico, estou bem. A questão mesmo é o controle de carga que temos que fazer por conta da minha lesão. Uma lesão muito grave que não é comum no meio do futebol. Toda vez que agente tenta subir a carga é normal que tenha resíduos, sente um pouco mais. Então é importante a gente ter a cautela para controlar essas dores e incômodo para eu estar pronto quando o professor precisar de mim", declarou.

Abel Ferreira revelou em outras oportunidades que vê Paulinho disputando posição com Facundo Torres, que atua pela esquerda. Contudo, o camisa 10 dá mais opções ao treinador e pode também atuar como segundo atacante e até mesmo centroavante. Substituindo Flaco López, Paulinho entrou no segundo tempo, fez um gol e deu uma assistência.

Paulinho segue à disposição da equipe e pode voltar a entrar em campo no domingo, quando o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 11ª rodada do Brasileirão.

Na Libertadores, o Palmeiras agora aguarda o sorteio para saber quem será seu rival. O Verdão fechou a fase de grupos com 18 pontos e 100% de aproveitamento, na liderança do Grupo G e da classificação geral. Com isso, tem a vantagem do mando de campo até a semifinal.