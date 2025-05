Palmeiras: Paulinho brilha em 21 min, mas ainda tem cautela com lesão grave

Paulinho enfim desencantou com a camisa do Palmeiras. O camisa 10 foi um dos destaques da goleada na noite de ontem, contra o Sporting Cristal, com apenas 21 minutos em campo, um gol e uma assistência.

O atacante chegou a ser preservado em dois jogos no início do mês (Bolívar e RB Bragantino) mesmo após ficar quase cinco meses para estrear no novo clube. Tudo isso por conta de um planejamento feito pelo Palmeiras e o Núcleo de Saúde e Performance alviverde para ter o jogador 100% para o Mundial de Clubes. Paulinho falou na zona mista após o jogo sobre sua situação e a lesão grave que sofreu.

O que ele disse

Falando de condicionamento físico, eu estou bem. Estou tranquilo. A questão mesmo é o controle que a gente tem que fazer por causa da minha lesão. É uma lesão muito grave e que não é comum no meio do futebol. Toda vez que a gente tenta, de alguma forma, subir a carga, é normal que a gente tenha resíduos, é normal que eu sinta um pouco mais. Então, é importante a gente ter a cautela para controlar essas dores, esses incômodos, para nos momentos que o professor precisar de mim, eu estar pronto. Paulinho.

Paulinho passou por uma cirurgia na perna direita por causa de uma fratura na tíbia e só estreou no Palmeiras no dia 12 de abril, no clássico contra o Corinthians. Ele foi anunciado pelo clube ainda no final do ano passado.

A expectativa do torcedor era ver uma volta mais rápida de Paulinho, mas isso não aconteceu, e ele só teve um jogo com titular pelo Palmeiras até agora. A meta principal é deixar o jogador 100% recuperado para o Mundial de Clubes.

Esse foi o primeiro momento de protagonismo de Paulinho no Palmeiras. O jogador já tinha dado uma assistência na vitória contra o Cerro Porteño, no Paraguai, mas agora deu a primeira "flechada" pelo Alviverde.

Aproveitando o momento de destaque, Paulinho afirmou que aos poucos está buscando esse protagonismo no Alviverde. Ele respondeu isso ao ser questionado se pode ser o substituto de Estêvão, que ontem fez seu último jogo no Allianz Parque.

"Um recado, não, mas é claro que é para mostrar também que eu estou aqui para ajudar, estou pronto para também assumir o meu protagonismo, que eu sempre busquei a minha carreira toda. Todo jogador sonha em jogar num time com um clube grande como o Palmeiras, marcar gols, dar assistência, enfim, ficar marcado de alguma forma", acrescentou.

Abel chegou a dizer que Paulinho brigaria por posição no lado esquerdo do ataque, mas a atuação da última noite pode mudar a ideia do treinador. O atacante se destacou atuando como segundo atacante e com mais liberdade para flutuar no campo de ataque. Ele marca o gol pelo lado esquerdo e dá assistência em um cruzamento pela direita.

Paulinho pode voltar a ajudar o Palmeiras no próximo domingo, contra o Cruzeiro, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 11ª rodada do Brasileirão.