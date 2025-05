Para tirar do clube: colunistas reprovam fala de Neymar Pai sobre o Santos

As declarações do pai de Neymar sobre a possível renovação do contrato do camisa 10 com o Santos mostram que a dupla parece querer se colocar acima do clube, opinaram Alicia Klein, Danilo Lavieri e Juca Kfouri, no Fim de Papo.

O pai de Neymar disse que o jogador topou voltar ao Santos por solidariedade e questionou a capacidade do Santos manter o atleta. O vínculo atual entre as partes se encerra no fim de junho.

Lavieri: Neymar no Santos não é favor

Isso que ele falou era para ter gente no CT do Santos amanhã pedindo para Neymar Pai e Neymar irem embora. eles tratam o Neymar no Santos como se fosse um grande favor, esquecendo que ele ganha R$ 21 milhões por mês, que ele está em um projeto que talvez não se pague, porque o Neymar não conseguiu jogar - só o Paulista, e olhe lá

Danilo Lavieri

Juca: Ninguém barrou as pretensões de Neymar Pai

Não me surpreende que Papai Neymar chegue à cidade de Santos e continue se achando dono do mundo. Ele não encontrou ninguém que barrasse as pretensões dele - nem mesmo o sheik da Arábia, porque ele se deu bem. Então, ele vai nos tratar como trouxas, dizer que não entendemos nada de nada e que ele é o sabichão. Se o critério for dinheiro em caixa, de fato.

Juca Kfouri

Alicia: Santos deve se posicionar com dignidade

A gente já viu esse movimento [sucatear o Santos] no Brasil antes em diversas privatizações de estatais. Não é novidade. É uma técnica conhecida e utilizada no mundo inteiro. O que me surpreende na declaração não é a arrogância e o descolamento da realidade da Neymar S/A. [...] O que me surpreende é a falta de capacidade do Santos de se posicionar com dignidade.

Alicia Klein

