Palmeiras tem substituto para Estêvão? Colunistas debatem pedido de Abel

O Palmeiras tem substituto para Estêvão ou precisa ir ao mercado na janela de transferências do meio do ano?

No UOL News Esporte, os colunistas Arnaldo Ribeiro e Walter Casagrande debateram o pedido de Abel Ferreira de reposição para o craque, que se transfere para o Chelsea após a Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Arnaldo: 'É um pedido um pouco ousado do Abel'

Em tese, o Palmeiras teria contratado o Rafael Navarro, jogador canhoto e tal, lá no começo do ano, já pensando na saída do Estêvão.

Querer reposição para o Estevão num time que contratou num nível europeu nesta temporada é um pedido um pouco ousado do Abel — qual jogador seria reposição para o Estêvão?

É meio complicado de pensar, se até na seleção a gente não tem. Só se fosse buscar o Luiz Henrique, que saiu do Botafogo e foi para o Zenit.

Arnaldo Ribeiro

Casagrande: Não dá para repor Estêvão com a mesma qualidade

Eu entendi do Abel o seguinte: ele quer uma reposição de número de jogadores. Ele tem um elenco com um número X de jogadores esse ano, é um elenco maior do que ele tinha nos anos anteriores, e que ele está com facilidade para montar o time, tirar, colocar e tal.

Se vai tirar uma peça, vai ficar com um a menos. Então, se o Estêvão saiu, ele vai colocar o Felipe Anderson, por exemplo, para jogar. Mas quando ele quiser revezar, ele não vai ter a mesma qualidade ou a mesma disposição tática do time saindo uma peça.

Acredito que ele não quis dizer que ele quer repor o Estêvão como um jogador da mesma qualidade, porque não vai achar.

Casagrande

