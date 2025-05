Palmeiras mira Cruzeiro no Brasileiro e Marcelo Lomba foca manutenção na liderança isolada

Após cumprir campanha perfeita na fase de grupos da Libertadores com 100% de aproveitamento em seis jogos, o Palmeiras volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Líder isolado da competição com 21 pontos, o time paulista tem desafio complicado no domingo, quando encara o Cruzeiro, terceiro colocado, no Mineirão.

O conjunto verde, que vem de derrota no Allianz Parque para o Flamengo, tem dois objetivos em um só. Buscar a reabilitação no torneio nacional e, assim, se manter isolado no topo da classificação (contabiliza 21 pontos).

Para o goleiro Marcelo Lomba, titular nos 6 a 0 sobre o Sporting Cristal, nesta quarta, pela competição continental, o time já está acostumado a essa rotina de virar a chave em meio ao calendário apertado como o brasileiro.

"Conseguimos esse primeiro passo na Libertadores, vem agora um jogo importante no domingo contra o Cruzeiro. Estamos prontos para esse desafio", afirmou o goleiro que comentou sobre como o time reage a essa pressão.

"Estamos atingindo um ponto de altíssimo nível, agora é manter a concentração nos treinos e nos jogos. Isso mostra uma maturidade. Estamos com o pensamento de evoluir cada dia mais", completou o jogador.

Nesta quinta-feira, após a vitória sobre o rival peruano, quem jogou por mais de 45 minutos realizou um trabalho regenerativo. Para o início de preparação para o encontro com os mineiros, Abel comandou um coletivo com espaço reduzido com o restante do elenco.

Felipe Anderson, ausente do confronto contra os peruanos, fez um trabalho integrado. Ele se recupera de um edema na coxa direita e teve um avanço em sua recuperação.

O treinador palmeirense vai usar os treino desta sexta e sábado, na Academia, para analisar os jogadores e, enfim, definir a equipe titular para o compromisso em Belo Horizonte.