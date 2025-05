Palmeiras chega a 142 vitórias na Libertadores e provoca Corinthians: "Tradição é para 'porcos'"

O Palmeiras goleou o Sporting Cristal-PER, por 6 a 0, na noite desta quarta-feira, no Allianz Parque. Com isso, o clube chegou a 142 vitórias na história da Libertadores, igualando ao número de jogos do Corinthians na competição. Nas redes sociais, o Verdão provocou o rival, que neste ano caiu na pré-Libertadores e, mais recentemente, na Sul-Americana.

A equipe alviverde tem, ao todo 248 jogos e 142 vitórias, sendo o time brasileiro com mais número de jogos na competição. Além de Corinthians, o Verdão tem mais triunfos que Grêmio, São Paulo, Flamengo, Cruzeiro, Internacional e Santos.

"Tradição em Libertadores é pra 'porcos'" e "Pra nós, o acesso é liberado. Já pra alguns... PÁ!", foram as provocações do Palmeiras.

Pra nós, o acesso é ????????. Já pra alguns... PÁ! ?? pic.twitter.com/ezBWbb03Mw ? SE Palmeiras (@Palmeiras) May 29, 2025

O Palmeiras fechou a fase de grupos da Libertadores com 18 pontos conquistados e na liderança do Grupo G, com larga vantagem para o segundo colocado. Além disso, conquistou também a melhor campanha geral da primeira fase, avançando pela 18ª vez às oitavas de final.

A melhor campanha geral dá ao Verdão a possibilidade de decidir em casa até a semifinal. A grande decisão será disputada em campo neutro, no Peru.

Agora, a equipe alviverde espera seu adversário do primeiro desafio no mata-mata em sorteio que será realizado na sede da Conmebol no dia 2 de junho.