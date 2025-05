Palmeiras gabarita fase de grupos e fatura R$ 35 milhões na Libertadores

Do UOL, em São Paulo

O 100% de aproveitamento na fase de grupos da Libertadores não rendeu ao Palmeiras apenas a melhor campanha geral, como também um bônus milionário aos cofres do clube.

O que aconteceu

O Alviverde já faturou R$ 35,6 milhões (6,23 milhões de dólares) de premiação. A quantia inclui o valor de participação na fase de grupos (US$ 3 milhões) somado ao bônus por cada uma das seis vitórias (US$ 330 mil por triunfo) e ao prêmio por avançar às oitavas (US$ 1,25 milhão.

O Palmeiras foi o único time que conseguiu a bonificação máxima pela campanha perfeita. O São Paulo terminou com a segunda maior pontuação da fase de grupos, com 14 pontos, e recebeu R$ 3,8 milhões a menos do que o rival, que bateu 18 pontos.

Se avançar às quartas, o clube receberá mais R$ 9,7 milhões. A vaga na semi garante mais R$ 13,1 milhões de premiação, e a classificação à final pelo menos mais R$ 39,8 milhões, com o campeão faturando R$ 136,6 milhões.

O Palmeiras conhecerá seu adversário nas oitavas na próxima segunda, via sorteio da Conmebol. Por ter a melhor campanha, o Alviverde também tem a vantagem de disputar as partidas de volta do mata-mata em sua casa.

Premiações Libertadores 2025