Pai vê lesões de Neymar no Santos com naturalidade e aprova volta gradativa

Desde que voltou ao Santos, em janeiro deste ano, Neymar já sofreu duas lesões musculares. Apesar da frustração do meia-atacante e da torcida alvinegra, o pai do jogador de 33 anos manteve a tranquilidade.

Após a derrota de 3 a 1 para o RB Leipzig, da Alemanha, em amistoso realizado em Bragança Paulista (SP), Neymar Pai afirmou que já imaginava que isso poderia acontecer.

"Essas lesões já eram esperadas, a gente sabia que pela inatividade que ele teve durante um tempo ele precisava de minutagem e forçar algumas situações para ver como o corpo dele reagiria. O Neymar nunca teve lesão muscular, todas as lesões foram traumas, impactos, choques, mas nunca musculares. As lesões musculares estão vindo porque são recorrentes de um tempo gigantesco de inatividade. A gente sabe que isso iria acontecer. É só o Neymar que está tendo lesão muscular? Não. Temos jogadores afastados por lesões musculares", disse.

Agora, o empresário quer que o camisa 10 do Peixe volte aos poucos, como tem sido feito pela comissão técnica. O astro entrou no decorrer do segundo tempo nos dois últimos jogos oficiais da equipe. Já no amistoso desta quinta, ele foi titular e saiu no intervalo.

"É necessário fazer esse tempo. O Neymar é muito intenso, não se poupa dentro de campo. Ele quer toda hora a bola. Precisamos fazer um trabalho de colocar e saber tirar. É isso que o departamento do Santos está fazendo. O segundo semestre é a coisa mais importante na carreira do meu filho", analisou.

Santos em crise

Neymar Pai ainda aproveitou para comentar a atual situação do Santos. O agente ressaltou que o time não vai se reerguer tão rápido e pediu paciência à torcida.

"O Santos veio da segunda divisão e já queremos o Santos ganhando títulos. Não, o clube está se reestruturando. Se você não começar de fora para dentro, as coisas não vão acontecer dentro de campo. Temos que ter paciência. Sabemos que o momento não é fácil, mas a gente viu que o Santos chegou em uma semifinal de Paulista. Não podemos reclamar do reclamar do projeto do Paulista. Foi uma grande campanha, dentro das possibilidades. O segundo semestre está aí para o Santos refletir da melhor maneira possível. As coisas vão se encaixar, mas tem que ter paciência. Não é de um dia para o outro", pontuou.

"Temos que trabalhar, arregaçar a manga. Precisa começar a reestruturação da base, tentar retomar a autoestima. Precisa dar dignidade para quem trabalha dentro do clube, aos atletas. Isso precisa acontecer e está. Mas não é do dia para o outro. Por isso fomos atrás de parceiros. O Santos encontrou vários parceiros para isso acontecer. O resultado em campo depende de muitos fatores. O resultado de agora não é desse momento. Isso já vem a longo prazo. O Santos acaba de sair da segunda divisão". finalizou.

Atualmente, o Alvinegro Praiano está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, com oito pontos, dois a menos que o Fortaleza, primeiro time fora do Z4. Na Copa do Brasil, a equipe já foi eliminada, ainda na terceira fase, para o CRB.

O Santos volta a campo no domingo, quando encara o Botafogo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 16 horas (de Brasília).