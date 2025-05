Oscar só deve voltar a jogar pelo São Paulo após o Mundial; Hernan explica

Oscar não tem lesão, mas só deve voltar a atuar pelo São Paulo após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

A ideia no Tricolor é não correr risco com o meia, que foi substituído no jogo contra o Mirassol com dores na região posterior da coxa esquerda.

A tendência é a volta do Oscar só depois da parada para o Mundial. Mas isso tem uma explicação — não é que o Oscar está mal, não tem condições, ele está se recuperando bem, o Oscar está bem.

Mas tem o jogo contra o Bahia, que tem a volta do Lucas e do Cedric, e o Oscar não iria para essa viagem de qualquer forma. Vai ter a parada da data Fifa para os dois jogos da seleção e aí tem o último jogo contra o Vasco, dia 12 de junho.

O São Paulo entende que não compensa colocar ele para jogar esse jogo do Vasco e depois parar. É melhor ficar parado e voltar 100% no dia 13 de julho.

André Hernan

Apesar de não ter tido lesão detectada no exame de imagem, Oscar apresentou edema muscular na coxa.

É um cronograma especial que o São Paulo prepara para o Oscar, bem minucioso, para ele voltar 100% quando retomar as atividades do futebol brasileiro.

O São Paulo quer ter esse cuidado, e o Oscar só deve voltar depois do Mundial.

André Hernan

