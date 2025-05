Organizada do Corinthians fica perto de acordo para prorrogar vaquinha da Arena

Principal organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel está próxima de um acordo para a prorrogar o projeto Doe Arena. A campanha de doações, iniciada no ano passado, tem como objetivo quitar a dívida da Neo Química Arena, estádio do clube alvinegro.

O término da vaquinha estava previsto para o fim deste mês, mas a tendência é que a uniformizada consiga estendê-la pelo menos até o final do ano. A Gaviões aguarda apenas as garantias jurídicas para anunciar o novo prazo.

A informação foi publicada inicialmente pela Rádio Bandeirantes e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O projeto foi lançado em novembro de 2024, em parceria com a Caixa Econômica Federal. A meta era arrecadar R$ 700 milhões até o mês de maio deste ano.

A iniciativa, até o momento, conseguiu reunir R$ 40.424.913,10. O líder do ranking de contribuições é o Estado de São Paulo, com R$ 28.420.997,49 doados. Já a maior doação foi feita pela Esportes da Sorte, atual patrocinadora máster do Corinthians.

Todo o valor doado é redirecionado automaticamente para uma conta do banco. Desta forma, não há gerenciamento da quantia arrecadada por parte de nenhum dirigente do clube ou integrantes da torcida organizada.

Segundo o último balanço publicado pelo Timão, a dívida da Neo Química Arena está na casa dos R$ 668 milhões.