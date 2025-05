Onde vai passar João Fonseca x Herbert? Como assistir ao vivo com imagens

João Fonseca volta à quadra nesta quinta-feira (29) para enfrentar o francês Pierre-Hugues Hebert, pela segunda rodada do Grand Slam. O jogo deve começar por volta das 10h30 e não será iniciado antes das 8h50.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela ESPN2 (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

A partida será a terceira do dia realizada na quadra 14 do complexo, que tem capacidade para 2 mil pessoas. Antes do jogo de Fonseca, o australiano Alex De Minaur enfrenta o cazaque Alexander Bublik e, depois, a tcheca Barbora Krejcikova joga contra a russa Veronika Kudermetova.

O jovem de apenas 18 anos teve uma estreia de gala em Roland Garros. Enfrentando o experiente polonês Hubert Hurkacz, atual número 28 do mundo, o tenista não se intimidou e venceu com autoridade: 6-2, 6-4, 6-2, avançando com facilidade para a próxima fase.

Seu próximo adversário será o francês Pierre-Hugues Herbert, número 147 do ranking da ATP, que precisou de cinco sets para superar o compatriota Benjamin Bonzi. Apesar de ter como melhor ranking o 36º lugar, Herbert ainda busca seu primeiro título de simples na carreira.

João Fonseca x Herbert -- Roland Garros