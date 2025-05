Onde vai passar Fluminense x Once Caldas? Como assistir ao vivo com imagens

Fluminense e Once Caldas entram em campo hoje (29), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo Paramount+ (streaming — também disponível no UOL Play).

O duelo vale a primeira colocação do Grupo F da Copa Sul-Americana - e, consequentemente, a classificação direta para as oitavas de final. O Once Caldas lidera a chave, com 12 pontos, dois a mais que o Flu.

O Tricolor carioca vem de vitória na rodada passada do torneio. Jogando em casa, a equipe de Renato Gaúcho venceu o Unión Española por 2 a 0.

O Fluminense também chega embalado pela vitória conquistada no Brasileirão no última final de semana. O Tricolor venceu o clássico contra o Vasco, de virada, por 2 a 1.

Fluminense x Once Caldas -- Copa Sul-Americana