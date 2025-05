Novo presidente do Corinthians, Osmar Stabile se encontra com elenco no CT Joaquim Grava

Presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile teve um encontro importante nesta quinta-feira. O mandatário se reuniu com o elenco masculino profissional do Timão pela primeira vez, para uma conversa sobre os próximos objetivos a serem batidos nesta temporada.

Além dos jogadores, estiveram presentes na reunião a comissão técnica de Dorival Júnior e outros funcionários do cotidiano do Corinthians. Pessoas da diretoria, como o vice-presidente, Armando Mendonça, e o executivo de Futebol, Fabinho Soldado, também conversaram com o elenco nesta manhã.

Por sua vez, Osmar Stabile aproveitou a oportunidade de conversar com o elenco para ressaltar a importância de ter tranquilidade em um momento difícil para o time na temporada.

Na manhã desta quinta-feira (29), o presidente Osmar Stabile, junto ao vice-presidente Armando Mendonça, conversaram com toda a delegação no CT Dr. Joaquim Grava. A apresentação foi feita pelo executivo de futebol Fabinho Soldado. Saiba mais ?? https://t.co/nttraxiCTs ?... pic.twitter.com/ZILHNEyT4v ? Corinthians (@Corinthians) May 29, 2025

Foco no Brasileirão

Com a eliminação do Timão na Copa Sul-Americana, restaram apenas competições nacionais para o Alvinegro na temporada - o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

No Brasileirão, a equipe de Dorival Júnior tem um último compromisso importante em casa antes da pausa da competição para a Copa do Mundo de clubes. Neste domingo, o Corinthians recebe o Vitória na Neo Química Arena, às 18h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do torneio.