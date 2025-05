Neymar registra visita de Marcos Leonardo ao CT do Santos e brinca: "Estava com saudades, né?"

Na tarde desta quinta-feira, durante a reapresentação do elenco do Santos, o meia-atacante Neymar registrou uma visita especial ao CT Rei Pelé. O atacante Marcos Leonardo, formado nas categorias de base do Peixe e hoje no Al-Hilal, da Árabia Saudita, esteve presente no local.

"Olha o meu menino aqui... Tava com saudades, né moleque?", brincou Neymar em publicação nos stories do Instagram. "Matar um pouquinho a saudades, né pai?", respondeu Marcos Leonardo.

Meninos da Vila, Neymar e Marcos Leonardo dividiram vestiário no Al-Hilal. Os dois, no entanto, chegaram a atuar juntos em somente uma oportunidade, já que o meia-atacante ficou fora dos gramados por um longo período devido a uma lesão de LCA no joelho esquerdo.

Quando se recuperou, Neymar foi pouco utilizado pelo técnico Jorge Jesus e, no começo da atual temporada, voltou ao Santos, enquanto Marcos Leonardo permaneceu no clube árabe.

(Foto: Reprodução/Instagram @neymarjr)

A carreira de Marcos Leonardo após a saída do Santos

Marcos Leonardo foi vendido pelo Santos em janeiro de 2024 e rumou ao Benfica, de Portugal. A proposta aceita pela diretoria alvinegra foi de 18 milhões de euros (cerca de R$ 96,7 milhões) pela totalidade dos direitos econômicos do atleta. A passagem pela Europa, porém, não foi a dos sonhos.

Meses depois, em setembro de 2024, o centroavante se transferiu ao Al-Hilal, da Árabia Saudita. Segundo a imprensa europeia, o clube saudita precisou desembolsar 40 milhões de euros (R$ 248,9 milhões na cotação da época) para contar com o brasileiro, que assinou vínculo até 2029.

Clube formador de Marcos Leonardo, o Santos tinha direito a receber algo em torno de R$ 33,6 milhões por conta da negociação. Além do mecanismo de solidariedade da Fifa, o Peixe tinha direito a 10% de uma transferência futura do atacante.

O Menino da Vila tem brilhado em território saudita. Em sua primeira temporada no Al-Hilal, Marcos Leonardo foi às redes 25 vezes e distribuiu três assistências em 38 jogos. O atacante ainda disputará a Copa do Mundo de Clubes com a equipe entre os meses de junho e julho.

Pelo profissional do Santos, Marcos Leonardo atuou em 168 partidas, com 54 gols marcados e nove assistências.