Neymar pede "vergonha na cara" para elenco do Santos: "Depende de nós"

Com o futuro em aberto, Neymar comentou a atual situação do Santos. O meia-atacante destacou que o Peixe não tem elenco para estar na zona do rebaixamento e pediu "vergonha na cara" aos jogadores.

"Temos elenco para isso (sair da zona). O lugar que estamos hoje não é legal para ninguém. Os torcedores estão chateados, bravos de estarem vivendo isso novamente. Nós ainda mais. Sabemos do elenco que temos. Não era para estar nessa situação. Depende de nós. Por mais que os torcedores fiquem bravos, eles não vão entrar em campo. Somos nós aqui que temos que ter vergonha na cara e jogar o futebol que sabemos", disse.

Atualmente, o Alvinegro Praiano está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, com oito pontos, dois a menos que o Fortaleza, primeiro time fora do Z4. Na Copa do Brasil, a equipe já foi eliminada, ainda na terceira fase, para o CRB.

Aos 33 anos, Neymar comentou como tem ajudado internamente o time para fugir dessa crise. O astro é o capitão da equipe do técnico Cleber Xavier.

"Minha liderança é técnica, sempre foi, desde que comecei a me firmar no Santos. Na Seleção, Barcelona, PSG, Al-Hilal, todos os times. Óbvio que hoje, por ter mais experiência, tem coisas que eu falo e escutam mais. Isso é bom, claro. É bom que você vai aprendendo. Não é porque eu tenho 33 anos que eu sei de tudo e tenho razão. Estou aprendendo também. É todo mundo ter a mesma consciência para ir melhorando junto", finalizou.

O Santos volta a campo no domingo, quando encara o Botafogo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 16 horas (de Brasília).