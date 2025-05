Neymar Pai questiona gestão, mas Santos se vê 'sob controle' por renovação

O Santos não se assustou com a entrevista de Neymar Pai sobre o futuro do filho no clube.

O que aconteceu

O Santos entende que a situação de Neymar está "sob controle". O contrato termina no dia 30 de junho.

O UOL conversou com dois dirigentes do Peixe após as declarações de Neymar Pai, e ambos disseram ter gostado do que o pai de Neymar falou. Nas redes sociais, a entrevista dividiu opiniões entre os torcedores.

O presidente Marcelo Teixeira é quem comanda a negociação com Neymar Pai. A direção já apresentou uma nova proposta.

O Santos quer renovar com Neymar até o fim de 2026, mas ficaria feliz em prorrogar o vínculo por uma temporada. A ideia inicial de Neymar e Neymar Pai era ficar na Vila Belmiro até a Copa do Mundo.

A dúvida da família Neymar está no momento vivido pelo Santos, não apenas pela atual colocação na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Neymar quer saber se o Peixe vai se profissionalizar e "comportar" sua presença, sem deixar de montar um elenco forte.

Neymar Pai argumentou que o Santos honrou o atual contrato com a sua ajuda. O Peixe comprometeu R$ 105 milhões em cinco meses de contrato.

Se eu estou falando que os riscos são nossos, o Santos tem toda a liberdade de aceitar o Neymar ou não. De falar que quer renovar ou não. O Santos tem condição de abrigar o Neymar e de continuar com o Neymar? Nestes cinco meses, tudo bem, a gente fez de tudo para ajudar o Santos para não onerar o clube, e fizemos a nossa parte. Pelo contrário: trouxemos receita para o Santos. Não oneramos o clube. As pessoas podem falar do salário do Neymar, mas fazemos com que isso não onerasse o clube, pelo contrário. Cabe ao Santos administrar isso, eu não faço parte da administração financeira do Santos. Se o Santos tem dívida e paga com o que a gente está colocando, é outro problema. Precisamos saber se o Santos tem estrutura para abrigar o Neymar. Não parte da gente dizer isso. O Neymar tem mercado? Tem mercado.

Neymar Pai

Essa novela se inicia e deve se arrastar pelas primeiras semanas de junho. Neymar disse que só vai se decidir após o dia 12, quando o Santos enfrenta o Fortaleza no último jogo antes do Super Mundial de Clubes.

O que conforta o Santos é o contexto de clube formador. Neymar tem o carinho do torcedor, ama a cidade e dificilmente outro clube comprometeria 75% de suas receitas de marketing com o camisa 10. Na Vila Belmiro, ele estaria mais perto de voltar ao alto nível na seleção brasileira.